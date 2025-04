La Vibonese di mister Facciolo è costretta a cedere il passo alla capolista Siracusa nel penultimo turno del campionato di Serie D. In terra sicula i rossoblù vengono battuti 3-0 con reti di Candiano, Limonelli e Maggio.

Un match giocato con motivazioni diverse dalle due formazioni in campo, con la Vibonese già certa del posto play off e con i padroni di casa in cerca di 3 punti in grado potenzialmente di assegnare il titolo e lanciare la squadra allenata da Marco Turati in Serie C.

Verdetto rimandato per il Siracusa che, complice la vittoria della Reggina per 3 a 1 contro il Castrum Favara, rimane a un solo punto di vantaggio sugli amaranto. Tutto si deciderà allora nel corso della prossima (nonché ultima) giornata.

La partita, disputata in uno stadio Nicola De Simone sold out, comincia subito ad alta intensità. Parte bene la formazione di Facciolo, il primo squillo della partita è proprio rossoblù con Alagna, ma si fa trovare pronto l’estremo difensore Iovino. Al 15’ è ancora la Vibonese a rendersi pericolosa con Napolitano, che spedisce la palla di poco fuori alla destra del portiere azzurro. Il Siracusa non rimane a guardare e alla prima vera occasione trova il gol del vantaggio: al 21’ la retroguardia della Vibonese si fa trovare impreparata, Candiano parte sul filo del fuorigioco e con un pallonetto supera Bolzon mettendo in porta il gol dell’1-0.

Brutto infortunio al minuto 38 per Giuliano Alma che è costretto a lasciare il campo in barella tra gli applausi di tutto lo stadio. I siciliani, però, non si fermano e continuano a spingere. Al 47’ ecco il raddoppio: pregevole scambio di testa tra Maggio e Limonelli, con quest’ultimo che chiude l’azione con un diagonale preciso: è 2-0. Il terzo gol si fa attendere solo pochi minuti, arrivando al 50’ su punizione di Di Grazia: Maggio svetta di testa e batte ancora il portiere rossoblù. Si va negli spogliatoi sul risultato di 3-0.

La ripresa non regala grandi emozione, l’intensità del Siracusa scende e gli uomini di Turati gestiscono il vantaggio rischiando poco. Finisce sul risultato di 3-0 il match tra Siracusa e Vibonese.