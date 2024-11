Potrebbe cambiare ulteriormente la situazione in Serie D. e non per tutti in positivo, dopo il ciclone “Dirty soccer”. Tutto a meno una giornata dal termine della regular season.

Con i quattro punti di penalizzazione, si riapre la questione play off per la Palmese. Il club neroverde, al quinto posto, l’ultimo utile per accedere alla griglia post season, scontando la penalizzazione nella stagione in corso, dovrà necessariamente vincere nel prossimo match per staccare ulteriormente il Gela ora a soli meno due lunghezze.

Un derby che vale oro. La Palmese che in questo percorso si è rivelata reggina dei derby, chiuderà la stagione 2016-2017 proprio contro il Castrovillari, in trasferta. Un derby che vale un campionato.

Tutto può ancora succedere infatti anche per il Castrovillari che torna nuovamente in corsa per la lotta alla salvezza. Due i motivi che tengono ancora a galla i silani: Uscito indenne dalla sentenza dirty soccer, il Castrovillari potrebbe ancora agganciare la Sarnese in quartultima posizione. Senza dimenticarsi della penalizzazione ai danni della Palmese, appunto.

Dunque, gli ultimi 90 minuti in cui tutto può veramente succedere