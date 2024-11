Domenica in campo per l’ultima giornata di andata. Riflettori puntati sul derby Palmese-Castrovillari. Il Rende verso la continuità di risultati positivi. Il Sersale, in piena crisi, proverà il colpaccio contro la seconda della classe

Ultimi novanta minuti prima della pausa. Le calabresi del massimo torneo dilettantistico scendono in campo per l’ultima giornata di andata. Ed è derby tra Palmese e Castrovillari. I neroverdi hanno bisogno di punti per riprendere il ruolino di marcia positivo di metà girone. E al Lopresti, si sa, la Palmese non ha mai deluso, o quasi. Ma il Castrovillari non può sbagliare. Una sola vittoria e in casa, è un bottino povero, soprattutto guardando la classifica.





Il Roccella in trasferta a Caserta affronterà un Gladiator in affanno che non vince ormai da 5 turni. L’ultima vittoria dei calabresi fuori casa, invece, è ferma al 27 novembre. Non un impresa impossibile, dunque. Portare a casa l’intera posta in palio significherebbe anche avvicinarsi ai campani in classifica.





A domicilio per il Rende, arriva il Gragnano. Per i cosentini l’occasione di chiudere il girone in tranquillità per continuare così a sognare, agganciando magari anche la prima posizione.





Situazione delicata per il Sersale. Dopo l’esonero di Mancini, sarà ora Pietro Zangari a traghettare la squadra. Il calendario, certo non aiuta. Il primo esame per il neo allenatore si chiama Cavese, vicecapolista.

Maria Chiara Sigillò