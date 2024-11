Roccella e Palmese se le daranno di santa ragione mentre il Rende proverà ad accorciare il gap nei confronti delle battistrada contro la Frattese. Vietato sbagliare per Sersale e Castrovillari

Week-end incandescente in serie D. E’ il giorno del big match tra Cavese ed Igea Virtus rispettivamente seconda e prima della classe. Obiettivo aggancio per la formazione campana che in settimana dovrà recuperare anche la sfida con la Palmese.

Match a cui guarda con particolare interesse anche il Rende impegnato a Fratta contro la Frattese. I silani, con un Modesto in grande spolvero, puntano al bis di vittorie dopo il poker rifilato ai danni del Roccella che domenica sarà impegnato nel secondo derby consecutivo contro la Palmese. Una sfida tra due grandi ex di turno, Dorato da una parte, Zampaglione dall’altra. E se le prime tre formazioni calabresi possono permettersi qualche passo falso chi è obbligato a vincere è il Castrovillari che al Mimmo Rende ospita l’Aversa Normanna. uno scontro diretto in chiave salvezza. Quindi impossibile da sbagliare. Stessa cosa per il Sersale che per restare nel massimo torneo dilettanti deve battere il Gela per cominciare a recuperare terreno dalle altre concorrenti alla permanenza.

Alessio Bompasso