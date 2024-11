Il doppio impegno settimanale (triplo, considerando anche la prossima con il Ragusa), si fa sentire e mister Morelli cambia ancora. 4 pedine diverse rispetto al pareggio di Scafati: dentro Perri, Caporello, Crucitti e Munoz, dunque prima volta dal primo minuto con doppio centravanti.

Partono meglio gli ospiti ed è loro la prima conclusione del match, dopo 3 minuti: ci prova Mudasiru dalla distanza, Giuliani attento. Al 7’ ci prova Baglione su punizione da posizione defilata: Giuliani alza sopra la traversa. Al minuto 10 si vede il Sambiase: Munoz lavora bene spalle alla porta e serve Ferraro, sterzata e tiro del numero 9 murato, stesso esito per la conclusione sulla respinta di Umbaca. Al 13esimo Castrum Favara in vantaggio con un gran tiro da fuori area di La Piana. Il Sambiase cerca di rialzare la testa e va vicinissimo al pari in due occasioni, entrambi sugli sviluppi di calcio di punizione. La prima al 31’, Strumbo sul secondo palo trova la respinta con i piedi di Scuffia, la seconda al 34’, colpo di testa di Munoz su cui Scuffia compie un miracolo. Nel secondo tempo il Sambiase entra in campo con un altro piglio e trova subito il pareggio, al 50esimo: Ferraro approfitta di un anticipo errato di un difensore ospite, arriva in area, finta e conclusione di destro che si insacca all’angolino.

Al 54esimo Crucitti si procura e batte un calcio di punizione nei pressi dell’area di rigore: pallone che supera di poco l’incrocio dei pali. Al minuto 59’ lancio lungo di Umbaca, Munoz vince il contrasto spalla e spalla con il diretto avversario, si libera del marcatore con un palleggio e prova il tiro che termina, però, alto. Al 65’ si rivedono gli ospiti ancora con La Piana, di gran lunga il più pericoloso tra i suoi: questa volta la sua conclusione dalla distanza non centra lo specchio. Al 71’ è Cataldi ad andare vicino al goal, su assistenza di Ferraro: il suo destro viene bloccato da Scuffia. Forcing finale del Sambiase che però non riesce a trovare l’episodio vincente: al 79’ dopo una serie di rimpalli in area la sfera arriva a Ferraro che calcia a botta sicura ma trova la respinta della retroguardia ospite. Le ultime due occasioni della gara capitano poi entrambi sui piedi di Piriz: in tutti e due i casi (prima all’85’ di destro al volo, poi al 92’ di sinistro da fuori), il pallone finisce alto sopra la traversa.

Il tabellino