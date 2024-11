La gara valevole per la 13esima giornata di Serie D vede gli amaranto recriminare per un rigore negato. Esordio con goal per l'argentino Bolzicco, ma il vantaggio viene annullato

Un punto a testa per Reggio Calabria e Vibonese al termine di un match che si è acceso soltanto nella seconda frazione di gara con continui capovolgimenti di fronte. Ci si aspettava qualcosa in più dagli amaranto tornati ad allenarsi regolarmente dopo il tour de force dettato dai recuperi. Bene Rosseti e l’intramontabile Barillà. Per la Vibonese una buona prestazione rischiando poco su un campo comunque difficile. La partita del Granillo fa registrare 4359 spettatori, di cui 175 ospiti.

Il match

Domenica d’esordio per l’argentino Bolzicco che mister Trocini, appena disponibile, getta nella mischia a fare coppia con Rosseti nell’attacco amaranto nel 3-5-2 iniziale. Nonostante il recupero di Martinez invece, tra i pali confermato Velcea. Tridente d’attacco per la Vibonese di mister Buscé, con Gaeta, Tandara e Convitto.

I primi 30 minuti scivolano via senza sussulti, fino a quando al 36° gli amaranto riescono a fare breccia nella retroguardia rossoblu senza riuscire a mettere la palla alle spalle di Del Bello. Un paio di minuti più tardi su una incursione dalla fascia destra Dervishi reclama un calcio di rigore per un contrasto volante ottenendo solo un calcio d'angolo, ma sarà costretto a lasciare il campo per infortunio a favore di Provazza.