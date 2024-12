Riprende nel migliore dei modi la corsa della Reggina di Bruno Trocini: nel derby contro il Locri gli amaranto giocano un brutto tempo, vanno in svantaggio di due goal (Pelle e Aprile i marcatori per gli ospiti), ma rientrano dagli spogliatoi con un altro piglio e danno vita a un rimonta memorabile.

Girasole accorcia di testa, capitan Barillà pareggia e Antonino Ragusa – con un goal da cineteca in rovesciata – completa la rimonta. Termina 3-2 il derby a tinte amaranto. Amarezza e delusione per gli uomini di Ciccio Cozza, applaudito da tutto il Granillo poco prima del fischio d’inizio.

Torna subito alla vittoria dopo il passo falso casalingo di settimana scorsa la Vibonese. La truppa di Facciolo batte in trasferta l’Akragas per 2-0 con goal di Milazzo e Terranova, entrambi nella ripresa. Nel primo tempo decisivo un rigore dal dischetto del centrocampista dei biancoazzurri Meola.

Non si ferma il Sambiase di mister Morelli: i giallorossi battono il Licata in Sicilia (goal di Piriz) e continuano a sognare. I lametini, alla quarta vittoria consecutiva, non perdono da nove partite e ora vedono addirittura il primo posto.

Le tre calabresi, infatti, hanno recuperato terreno sia a Siracusa che a Scafatese. Gli uomini di Turati, in dieci per più di un tempo a causa dell’espulsione di Candiano, riacciuffano il Paternò solo nel finale grazie alla rete di Pistolesi. I campani, invece, vengono superati dalla Nuova Igea Virtus: al D’Alcontres Aliperta porta in vantaggio i canarini, ma Currò e Trombino regalano tre punti importanti ai siciliani.

In coda vittoria importante dell’Acireale contro il Pompei (3-0), e poi una serie di pareggi. Ragusa-Castrum Favara 1-1, Enna-Nissa 2-2 e Città di Sant’Agata-Sancataldese 1-1.

La top 3 di LaC Sport

Oltre che di rara fattura, il suo è un goal di capitale importanza per la Reggina. La gara contro il Locri stava diventando maledetta, lui stesso si è divorato un goal in spaccata qualche minuto prima. Antonino Ragusa ha fatto vedere a tutti che, nonostante i quasi 35 anni, è ancora un giocatore di categoria superiore. La sua rovesciata finisce di diritto nei goal più belli del 2024 a livello dilettantistico e lo catapulta sul gradino più alto del podio settimanale.

Secondo posto per uno degli under più interessanti del Girone I di Serie D: Simone Milazzo guida la Vibonese nell’importante vittoria esterna contro l’Akragas. Per lui goal, assist a Terranova e tanta quantità in mezzo al campo.

Medaglia di bronzo per un altro centrocampista: la prestazione di Sebastian Piriz a Licata è già di per sé ottima, se consideriamo che è suo il goal vittoria per il Sambiase allora non può non far parte dei giocatori più importanti della settimana. Il suo primo centro in Serie D lancia il Sambiase a -4 dalla vetta.