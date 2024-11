La formazione calabrese, aritmeticamente retrocessa dal turno scorso con il pari contro il Portici, potrebbe schierare qualcuno dei suoi giocatori più giovani, vogliosi di mettersi in mostra per la prossima stagione

Trasferta senza particolari stimoli per la squadra di mister Emilio Cavaliere. Il triste epilogo della retrocessione materializzatasi domenica scorsa con il pari contro il Portici, giustamente, rende l’incontro contro il Licata una giusta formalità per onorare sino all’ultimo lo spirito sportivo.

Le tante occasioni sprecate per riconcorrere quantomeno i playout hanno segnato una martoriata stagione rossonera culminata addirittura con un ritorno diretto e anticipato e nel massimo campionato calabrese, l’Eccellenza, sconosciuta al “M. Rende” da 7 stagioni.

La società, o quella che ne resta, ha dovuto metabolizzare a malincuore. Nel corso dell’anno diverse cose hanno fatto da ingrediente per rendere acida la ricetta calcistica rossonera, spesso riferimento di un intero comprensorio.

Le ultime 2 gare saranno occasioni per iniziare già da subito a programmare la prossima stagione, i giovani calciatori del Castrovillari potrebbero avere vetrina per mostrare le proprie potenzialità ed eventualmente far parte della prossima rosa.

Il rammarico resta in seno all’ambiente, mister Cavaliere ha fatto quanto possibile, in 3 gare è riuscito ad ottenere 4 punti (1 vittoria contro il San Luca, 1 sconfitta a Siracusa, 1 pareggio contro il Portici), nel viavai di altri allenatori, è quello che ha prodotto meglio. E proprio in tal senso, salgono le possibilità di una riconferma.

Al netto delle vicende interne, a Licata sarà una sorta di esame per i ragazzi. Il tabellino esterno rossonero dice che in 10 occasioni ha dovuto piegare la testa, pareggiando 5 volte e vincendo solo in una occasione, realizzando 18 reti e subendone 47.

Il Licata veleggia in acque tranquille, con i 40 punti accumulati con +11 sulla quintultima (San Luca) la salvezza è cosa fatta. Sul proprio campo i siciliani hanno ottenuto 8 vittorie, 3 pareggi e 5 pareggi con 24 reti realizzate e 22 subite. Gara senza particolari emozioni, dunque, utile per gli amanti dei numeri per quanto si registrerà alla fine della penultima gara del campionato. Per Licata – Castrovillari sarà Gianpasquale Tedesco di Battipaglia a dirigere assistito da Federico Corbelli di Rimini e Michele Pagano di Brescia.