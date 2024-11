Domani alle ore 15:00 il match tra i ragazzi di mister Ignoffo e la formazione calabrese di Ciccio Cozza valido per la 36esima giornata. Il dg pianigiano Sergi: «Siamo già al lavoro per pianificare l'anno prossimo e ritornare in questa categoria»

La Gioiese domani sfiderà in trasferta il Ragusa nella trentaseiesima giornata del campionato nazionale di Serie D. La gara si disputerà alle ore 15 allo stadio “Aldo Campo” di Ragusa. I viola di Mister Cozza sono reduci dall'ottimo risultato conseguito in casa la settimana scorsa contro il Città di Sant'Agata, con il pareggio 2-2 acciuffato nei minuti di recupero. Le aquile della Piana, fanalino di coda del torneo, nonostante la retrocessione, continuano ad onorare ogni match con il massimo dell’impegno.

La società sperava quantomeno nel miracolo di scavalcare il Castrovillari a quota 16, per poi ambire a un eventuale ripescaggio. Quando mancano tre partite alla fine, anche se ancora è previsto lo scontro diretto tra i due club, la distanza sembra proibitiva. I pianigiani dovrebbero vincerle tutte, cominciando da quella contro il Ragusa e passando dalla sfida in casa con la capolista Trapani; il Castrovillari, invece, dovrebbe perderle tutte.

«Il pareggio con il Città di Sant’Agata è servito per alzare il morale dei ragazzi e della società – afferma il direttore generale della Gioiese Francesco Sergi -. Cozza continua a motivare la squadra per affrontare le gare con determinazione, così come vuole il presidente Martino. A fine campionato si tireranno le somme. Siamo già al lavoro per pianificare l’anno prossimo e ritornare nella categoria che ci apprestiamo a lasciare».

La Gioiese in settimana si è allenata a Gallico e domani partirà per affrontare la gara in Sicilia. Ad attendere i viola ci sarà il Ragusa. Gli azzurri hanno 47 punti e gravitano nel gruppone di alta classifica. I ragazzi di mister Ignoffo provengono dalla cocente sconfitta maturata contro i gialloblù del Licata. Passivo di 2-0 che li ha quasi estromessi dalla corsa per gli spareggi playoff. Sono tante le squadre in lizza per ottenere il pass, ma gli azzurri hanno a disposizione solo due gare, poiché nella giornata conclusiva del campionato osserveranno un turno di riposo. La partita con la Gioiese sarà l'ultima che disputeranno di fronte ai propri tifosi, quindi è prevedibile il desiderio di congedarsi nel migliore dei modi.