Prende forma quella che sarà la Serie D calabrese. Al momento, sono sei le formazioni ai nastri di partenza. In stand by, Rende e Vibonese. I due club continuano infatti la battaglia legale per rientrare nei professionisti.

A Vibo arriva Angelo Rea

Ma la Vibonese, a prescindere da quale sarà la categoria continua a lavorare sul mercato, piazzando un ottimo colpo. Alla corte di Campilongo, arriva Angelo Rea. Un ricco curriculum quello dell’esperto difensore vantando presenze anche in serie b.

Il Rende continua a sperare

I biancorossi, invece, hanno infatti depositato il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per il ripescaggio, Dopo la doccia fredda dei giorni scorsi, per non vanificare il lavoro svolto finora.

Qui Palmese

Tra le veterane, troviamo la Palmese al terzo campionato consecutivo in categoria. I neroverdi però partiranno da zero con un squadra completamente nuova affidata ad Alessandro Pellicori. Sul taccuino di Patron Carbone, diversi in nomi possibili in entrata: Nunzio Franza, Francesco Perri, Antonio Mercuri e Andre Tricarico.

Le altre calabresi ai nastri di partenza

Tra le new entry, l’fc Isola Capo Rizzuto, nata dalle ceneri della Polisportiva. Alla prima storica esperienza nel massimo torneo dilettanti. Discorso identico per la Cittanovese, rientrata dalla porta del ripescaggio insieme al Roccella. Per gli ionici comincia un nuovo corso, targato Mimmo Giampà che addirittura vorrebbe un test contro il Crotone verso metà mese.