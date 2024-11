Con la Santacataldese finisce 0-1 ma per la promozione in Serie C servirà la finalissima tra calabresi e siciliani

Manca ancora un tempo ma al momento la Vibonese è in Serie C. A San Cataldo i rossoblu hanno chiuso la prima frazione di gioco con un gol di vantaggio. Lo ha segnato Bubas, sempre lui, al 15’. A Nocera, dov’è di scena il Troina, invece, le due squadre sono rientrate nello spogliatoio sullo 0-0. Se dovesse finire così la squadra di Nevio Orlandi volerebbe per direttissima in Serie C. Ma c’è ancora un tempo da giocare. E la Sancataldese non ha nessuna intenzione di fare la comparsa.

Inizia il secondo tempo

Stessi 22 in campo. Sancataldese e Vibonese ricominciano come avevano chiuso. I padroni di casa sembrano non voler mollare. Nel frattempo da Nocera arriva una notizia poco positiva per i calabresi: il Troina è in vantaggio. Al 1’ della ripresa Vazquez, sugli sviluppi di un corner stacca di testa e porta in vantaggio i suoi.

Per la Serie C si attende lo spareggio

La Vibonese cerca il doppio vantaggio ma nè Bubas nè Sowe nè nessun altro degli avanti in maglia rossoblu riesce a perforare ancora una volta la porta siciliana. Sarebbe stato comunque vano. Basta e avanza il gol Bubas per battere la Sancataldese. Ma non serve a fermare il Troina che riesce a battere la Nocerina costringendo Obodo e compagni allo spareggio.