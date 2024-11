Sugli spalti del “Valentino Mazzola” di San Cataldo spettacolari le coreografie preparate dai supporter rossoblu. Pronto un altro esodo

In paradiso e poi nuovamente con i piedi per terra. La Vibonese tocca il cielo con un dito e poi ritorna alla realtà. Il sogno Serie C è stato soltanto accarezzato. Per una mezz’ora abbondante. Il tempo trascorso dal gol di Bubas alla Sancataldese al 17’ e la rete, 670 chilometri più a nord, realizzata da Vazquez in quel di Nocera 60 secondi dopo l’inizio della ripresa. Il gol che regala il successo al Troina e costringe i rossoblu, che nel frattempo amministravano il vantaggio in Sicilia, allo spareggio in campo neutro.

Tifoseria da sogno… rossoblu

Per un tempo in Serie C. Ma al termine dei 90’ con la consapevolezza di dover soffrire ancora. Gioia e delusione tra i tifosi della Vibonese al termine della sfida contro la San Cataldese. Ai propri beniamini non possono recriminare nulla. La squadra di Nevio Orlandi fa il suo dovere contro i nisseni. Purtroppo per loro, però, lo fa anche il Troina a Nocera e per incoronare la regina del campionato bisognerà attendere lo spareggio tra ennesi e calabresi. Erano sbarcati in più di 400 in terra sicula per spingere i leoni di Vibo in Serie C per direttissima. Spettacolari le coreografie preparate dai gruppi organizzati. Da applausi i cori intonati da tutti gli altri. Sugli spalti del “Valentino Mazzola” è stata una festa che ha coinvolto anche famiglie e bambini. Supporto esploso al gol di Bubas e mai affievolito. Neppure quando in tribuna arriva la notizia della rete di Vazquez. Il pallone in fondo al sacco che costringe la Vibonese ad ulteriori 90’ di passione. Con al fianco i suoi tifosi.

Sarà un altro esodo

«Siamo un po’ amareggiati, è impossibile non esserlo - spiega un componente della “Vecchia Guardia”. Speravamo nel passo falso del Troina - continua - ma purtroppo non è arrivato. Vorrà dire che conquisteremo la promozione allo spareggio». Messina o Reggio Calabria (la più probabile) i possibili teatri della finalissima per decretare il vincitore del campionato. Ma il luogo in cui si svolgerà lo spareggio per i tifosi della Vibonese è solo un dettaglio. «Seguiremo la squadra in qualsiasi stadio - sottolinea un tifoso del gruppo organizzato “Cani Sciolti”. Saremo molti di più di oggi sicuramente. Lo merita la squadra, la società e tutta la città. Dobbiamo - chiosa - riprenderci la Serie C e per farlo serve il supporto di tutta Vibo Valentia». Previsto quindi un altro esodo. Il Troina è avvertito.