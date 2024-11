La Vibonese continua a lottare per raggiungere la promozione e tornare così tra i professionisti. Ora più che mai, sostenuta da tifosi sempre presenti. Ed è soprattutto per loro che i giocatori vogliono raggiungere questo obiettivo, così come ha detto il difensore Fabio Tito, ospite nella trasmissione “I fatti del pallone”

Tre giornate da qui alla fine, tre partite per raggiungere l'obiettivo. Per riprendersi la Serie C.

La Vibonese si prepara quindi al momento più delicato di tutta la stagione. Ma in questa corsa, la squadra non è sola. Continua infatti la lotta a tre, con Nocerina e Troina.

L'ultima giornata di campionato

Tre partite non semplici. Una in casa, due in trasferta, tra cui anche l'ultima giornata contro la Sancataldese. La Vibonese dovrà guardare sì a se stessa, ma senza perdere di vista le due avversarie che chiuderanno la stagione proprio con lo scontro diretto.

Raggiungere l'obiettivo per i tifosi

I rossoblù, ora più che mai, saranno sostenuti dai tifosi, pronti a seguire la squadra ovunque. Ed è soprattutto per loro e per l'intera città che non ha mai voltato le spalle in questi mesi difficili che lotteranno fino alla fine, così come sottolinea, il difensore rossoblù Fabio Tito, ospite negli studi di LaC: “Stiamo proseguendo questa marcia, speriamo di dare una gioia a questa società e a questi tifosi perché lo meritano veramente. Vibo è un esempio. Ci seguono sia in casa che in trasferta. Questo per noi è motivo di orgoglio”