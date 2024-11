Manca solo la conferma ufficiale. Quasi certamente sarà Francesco Ferraro il nuovo allenatore della Vibonese. Gaetano Di Maria è ormai il passato, nonostante le due stagioni brillanti disputate

Sembrava una lotta a due ma Ferraro ha avuto la meglio su Costantino, ricevendo il benestare di tutto lo staff.



Il prossimo passo per i rossoblù sarà quello di blindare i tasselli fondamentali. Allegretti su tutti.



L’attaccante, autore di diciannove reti nella stagione scorsa, ha però ricevuto le attenzioni di diverse società, tra cui il Cosenza. Allentante l’idea di poter disputare la stagione targata 2016-2017 in Lega Pro.



Stesso discorso per Saraniti ma neanche per lui non si preclude la possibilità di un possibile salto di categoria.



Da valutare anche i giovani del vivaio vibonese. Lavilla è al momento nella lista dei confermati. La strada è ancora lunga, il calciomercato solo all’inizio. Tutto dipenderà dagli obiettivi e le proposte del nuovo allenatore, costruendo una squadra competitiva al massimo.