La Vibonese sta prendendo sempre più fiducia in campionato, come dimostrano i due successi consecutivi contro Locri e Pompei. Non è però il momento di rallentare di nuovo e, per questo, la trasferta agrigentina in casa del Castrum Favara non si deve sbagliare. Dopo il pirotecnico successo per 4-3, davanti ai propri tifosi contro il club campano del Pompei, la formazione di mister Facciolo deve volare in Sicilia per far visita alla Castrum Favara.

I precedenti

Rossoblù in netta ripresa, dunque, e che attualmente contano sette punti e quinto posto in classifica, a meno due dalla seconda piazza. Una sola vittoria nelle prima quattro giornate invece, per la compagine agrigentina (quella casalinga contro l'Akragas di due settimane fa) a cui si aggiunge il pareggio inaugurale contro l'Enna. A completare il parziale cammino ci sono le sconfitte rimediate contro Acireale e Licata (quest'ultima domenica scorsa).

Non è il primo confronto tra queste due formazioni dal momento che, prima d'ora, si erano incrociate già tre volte. Il primo risale a ventitré anni fa, stagione 2001-2002, con un successo per i siciliani per 2-1. L'ennesimo confronto si verificò nella stagione seguente, quando furono ancora gli agrigentini a trionfare per 2-0. L'ultima e unica vittoria della Vibonese, in terra agrigentina, risale alla stagione 2003-2004. Il match tra Castrum Favare e Vibonese - valido per la quinta giornata del campionato di Serie D - è in programma domenica 6 ottobre alle ore 15.30.