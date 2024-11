Il club rossoblù si conferma tra quelli più attivi in questa campagna acquisti estiva. La rosa a disposizione del tecnico è completa in vista del ritiro

Con la presentazione ufficiale della squadra, avvenuta venerdì all'interno dell'aula consiliare del comune di Vibo, la Vibonese non si ferma e prosegue il suo personale mercato di rafforzamento in vista della prossima stagione, dove il club cercherà quantomeno di sgomitare per le zone di vertice. Altri tre acquisti dunque alla corte di mister Facciolo e chiusi dal direttore sportivo Meli. Si tratta di Gabriele Germinio, Giovanni Aronica e Simone Di Meglio.

Un acquisto per reparto

Tris di arrivi in rossoblù dunque, uno per reparto. Germinio è infatti un difensore centrale di esperienza dal momento che vanta oltre 80 presenze tra i professionisti tra Rende e Foggia. In Serie D, invece, ha vestito le casacche di Bitonto, Carpi e Acireale. Nel suo curriculum ha anche un'esperienza nella Serie B rumena.

Giovanni Aronica è invece un giovane centrocampista classe 2004 cresciuto nelle giovanili del Benevento e che approda alla Vibonese con la formula del prestito dal Giugliano. Lo scorso anno esordio in Serie D al Ticino. Il terzo volto nuovo, infine, è quello di Simone Di Meglio, promettente seconda punta anch'esso classe 2004 e protagonista nei campionati Primavera con le maglie di Grosseto e Vis Pesaro. Lo scorso anno prima esperienza tra i grandi ad Ischia. Insomma, tre profili sicuramente interessanti e che vanno ad incrementare ulteriormente il tasso tecnico di una rosa che è quasi completa, anche in virtù dell'imminente ritiro rossoblù che inizierà a giorni.