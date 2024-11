La formazione di Buscè è padrona del campo, nulla da fare per gli ospiti che non riescono mai ad impensierire gli avversari. A decidere il match è la rete di Favetta, che sbaglia anche un rigore

Finisce 1-0 il derby tra Vibonese e Lfa Reggio Calabria, rispettivamente terza e quarta forza del Girone I di questa serie D. I padroni di casa hanno fatto valere la legge del “Luigi Razza” dove hanno conquistato 33 punti, frutto di un ruolino di marcia invidiabile fatto di 10 vittorie, tre pareggi e una sconfitta con la capolista Trapani. Reggio Calabria da parte sua ha offerto una prova opaca nel primo tempo, provando a rispondere ai rossoblù in avvio di ripresa – anche grazie all’ingresso di Barillà – ma senza grande successo, per poi scomparire nel corso del secondo tempo, durante il quale hanno rischiato di capitolare in almeno altre due occasioni.

Gli amaranto dunque non confermano i progressi fatti vedere nell’ultima partita vittoriosa casalinga, e devono riflettere su una prestazione che non li ha praticamente mai visti tirare in porta con pericolosità. La Vibonese al contrario ha dimostrato che i punti in classifica che la dividono dagli amaranto ci sono tutti.

