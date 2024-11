Per il big match di domenica contro la capolista i supporter rossoblu puntano al tutto esaurito. Ecco come si stanno preparando

Contro il freddo, contro il vento, contro la pioggia. Al cuor non si comanda. Alla passione per il calcio neanche. Se mancano pochi giorni ad una partita decisiva, poi, nulla è più forte dell’amore per la propria squadra. I tifosi della Vibonese sfidano le intemperie e si preparano al grande match di domenica contro il Troina. La capolista. La squadra da battere per avvicinarsi un altro po’ alla vetta e puntare dritto al sorpasso nelle successive 10 partite. Top secret le coreografie ed i cori che accoglieranno la formazione siciliana ed abbracceranno i ragazzi di Nevio Orlandi. Ma una certezza c’è già, la Vibonese scenderà in campo con un uomo in più: il tifo. Non solo, quello organizzato, si spera, gli ultrà della Vibonese puntano al tutto esaurito e chiamano a raccolta la città.