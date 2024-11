I rossoblu sfidano il Gela che domenica ha bloccato la capolista Gela

La rincorsa è appena cominciata. I punti di distacco restano tantissimi ma il fiato sul collo già si avverte. È lo svantaggio di chi è davanti ed il vantaggio di chi insegue e non ha nulla da perdere. Troina – Vibonese è una sfida a distanza che sta infiammando il massimo torneo dilettanti. Sette lunghezze da allungare, mantenere o recuperare. 15 partite da affrontare. Aspettando lo scontro diretto del 18 febbraio prossimo. Quando le due squadre potrebbero ritrovarsi più vicine. Almeno questa è la speranza dei tifosi rossoblu esplosi al triplice fischio di Paceco. Per la tanta sofferenza patita contro il fanalino di coda.

Per la vittoria e la debacle della capolista in quel di Gela. La squadra che proprio domenica prossima sbarcherà a Vibo Valentia per allungare la striscia di risultati utili e far masticare amaro questa volta Orlandi ed i suoi.