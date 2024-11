Tra le altre calabresi occhio alla Palmese che ha la possibilità di uscire dalla zona rossa e alla Cittanovese che sfida l’Igea per mettere un bel pezzo di salvezza in tasca

Sarà un’altra domenica ad alto tasso d’adrenalina anche in Serie D dove continua la lotta tra Vibonese e Troina. Dopo lo scontro diretto vinto, i rossoblu proveranno il sorpasso a Vallo Della Lucania contro la Gelbison. Mentre i siciliani dovranno difendere il punto in più contro il Messina.

Qui Vibo

Neppure la pioggia caduta ininterrottamente sulla città nelle ultime 48 ore ha fermato gli allenamenti della squadra di Nevio Orlandi che ha continuato ad allenarsi sotto l’acqua. Impossibile fermarsi adesso ad una solo passo da quella vetta che solo poche settimane fa era distante ben 13 lunghezze. Impossibile farlo dopo lo scontro diretto vinto e con la Nocerina, fattore da non dimenticare, ancora alle calcagna.

Qui Troina

«Vogliamo assolutamente restare in vetta fino alla fine del campionato. Il sogno della Lega Pro è qualcosa che vogliamo tutti, dai giocatori all’allenatore. Lo stiamo facendo per tutti noi e per la grande persona che è il nostro presidente». Così Nicola Santangelo, direttore generale del Troina calcio, annuncia la prima di dieci partite che decideranno la corsa in vetta al girone I di serie D, che i troinesi comandano da mesi, nonostante il vantaggio si sia inesorabilmente ridotto nelle ultime giornate. Ora i più immediati inseguitori della Vibonese, domani impegnati sul campo della Gelbison Vallo di Lucania, sono sotto di un punto.

Si inizia domani dal match casalingo dei rossoblu con il Messina, gara che si è conclusa in pareggio all’andata e che adesso, tra le mura amiche del Silvio Proto, i troinesi si augurano di condurre in porto. Il tecnico Pagana ha recuperato dopo due mesi il proprio bomber Diop, autore di 13 gol in 13 partite, che però difficilmente avrà i 90 minuti nelle gambe, dopo aver giocato solo venti minuti nella sfortunata trasferta di Vibo, di domenica scorsa.

Le altre calabresi

Chiudono il quadro le sfide: Cittanovese-Igea Virtus, Roccella-Palazzolo, Gela-Palmese e Paceco-Isola Capo Rizzuto.