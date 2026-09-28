Il direttore sportivo biancoverde non cerca alibi dopo il pesante 4-1 subito contro il Sambiase: «La colpa è mia che ho scelto squadra e mister. Loro hanno avuto più fame, sono basito da questo crollo»

Un crollo pesante, doloroso e dagli strascichi inevitabilmente complessi. La sconfitta per 4-1 incassata contro il Sambiase nel sentitissimo derby della quinta giornata di Serie D (girone I) fa sprofondare la Vigor Lamezia nei bassifondi della classifica. Con appena due punti all'attivo e ancora nessuna vittoria conquistata in questo avvio di campionato, in casa biancoverde si apre ufficialmente una fase delicatissima in cui diventa fondamentale guardarsi negli occhi e capire cosa non stia funzionando.

«Chiedo scusa a tifosi e proprietà»

A fare da scudo alla squadra e ad analizzare il momento d'ombra della compagine biancoverde si è presentato in sala stampa il direttore sportivo Francesco Ramondino. Nel post-partita, il dirigente non ha usato mezzi termini né cercato alibi di facciata, assumendosi appieno il peso del momento: «Parto innanzitutto col chiedere scusa a tutti, dai tifosi alla proprietà, perché siamo stati tutti vergognosi. Si è persa una partita non sotto l'aspetto tecnico-tattico, quella è una conseguenza, ma perché il Sambiase ha dimostrato più fame e più voglia di vincere la sfida».

«La colpa è principalmente mia»

Ramondino ha poi voluto sgomberare il campo da ogni attenuante, prendendosi la responsabilità diretta sia per la costruzione dell'organico che per la guida tecnica, rivelando di aver iniziato le sue valutazioni già a gara in corso: «La colpa è principalmente mia, inutile nascondersi, perché sono io che ho scelto giocatori e mister. Se i risultati sono questi, allora è opportuno porsi delle domande, cosa che ho iniziato a fare già a fine primo tempo».

Un'amarezza accentuata dal fatto che nulla, durante la settimana lavorativa, faceva presagire una debacle di queste proporzioni: «Seguo la squadra quotidianamente e non ho mai avuto segnali di difficoltà, nonostante l'inizio stagionale in salita. Proprio per questo la prestazione offerta nel derby mi ha lasciato basito». Ora per la Vigor Lamezia si preannunciano ore di profonda riflessione interna per individuare la rotta da seguire e invertire al più presto la tendenza.