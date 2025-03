Gli amaranto hanno quattro punti in meno rispetto alla capolista, che però deve ancora scontare il turno di riposo causa ritiro dell’Akragas: due mesi di fuoco per capire chi ne avrà di più

Con soli quattro punti a separare Reggina e Siracusa, il finale di campionato si trasforma in una vera e propria sfida, carica di tensione e insidie. Ogni partita diventa fondamentale, con derby infuocati, confronti contro squadre in lotta per la salvezza e match cruciali per il sogno della promozione. In particolare, la Reggina avrà l’opportunità di accorciare il divario nella quart’ultima giornata, affrontando il Nissa.

Una vittoria potrebbe ridurre il gap a un solo punto, approfittando del turno di riposo del Siracusa, impegnato contro l’Akragas ormai ritirato. Un’occasione d’oro che potrebbe riaccendere la speranza di sorpasso e infiammare ulteriormente la corsa verso la Serie C.

Il campionato di Serie D sta entrando nella sua fase decisiva, con la lotta per la promozione che si fa sempre più incerta tra le due formazioni. Sebbene separate da soli quattro punti, entrambe sono pronte a darsi battaglia. I prossimi match saranno determinanti per l’esito della stagione, con derby carichi di emozioni e avversari pronti a mettere in campo tutta la loro determinazione per raggiungere obiettivi contrastanti.

Il Siracusa inizierà il suo percorso affrontando il Castrumfavara, una squadra penalizzata dalla perdita di punti contro l’Akragas (–6 punti) e ora in grave difficoltà di classifica. Questo incontro si preannuncia già come una prova decisiva per entrambe le compagini. La Reggina, dal canto suo, avrà di fronte il Sambiase, una delle sorprese di questo campionato, in trasferta. In casa, il Sambiase si è rivelato un avversario ostico, e si prevede una sfida ricca di emozioni.

Il Siracusa, poi, se la vedrà con il Licata, un derby siciliano sempre molto sentito, con i padroni di casa che si giocano la salvezza e non intendono sbagliare. La Reggina, invece, ospiterà la Vibonese, una formazione impegnata nella difesa della zona playoff, dando vita a un altro derby ad alta tensione.

