Dopo due anni di dirette streaming, la presentazione dei calendari dei campionati di Eccellenza e Promozione, per la stagione 2022-2023, è ritornata ad essere in presenza. La manifestazione si è infatti svolta oggi pomeriggio all'interno della sala convegni del CR Calabria a Catanzaro. Alla kermesse, oltre ai dirigenti della maggior parte delle società, hanno partecipato anche gli allenatori ed i capitani delle squadre, nonchè gli arbitri.

Prima della presentazione dei calendari, sono stati consegnati i premi disciplina alle società vincitrici le rispettive classifiche dei campionati di Eccellenza, Promozione e Under 19 Regionale, ossia Morrone (Eccellenza), Juvenilia Roseto C.S. (Promozione A), Brancaleone (Promozione B) e Gioiosa Jonica (Under 19).

Premiate inolte Reggiomediterranea per l’Eccellenza, San Fili e Ravagnese per la Promozione. Queste tre società si sono aggiudicate il Premio Giovani 2021-2022, la speciale graduatoria di merito istituita dalla Lnd per le compagini che hanno utilizzato il maggior numero di giovani.

Spazio anche per i riconoscimenti agli allenatori che hanno conquistato la vittoria dei campionati: Renato Mancini (Locri), Claudio Morelli (Promosport), Alberto Criaco (Brancaleone) e Giuseppe Verduci (Morrone U19). Riconoscimenti anche per i capocannonieri dei campionati 2021/2022 Alfredo Trombino (Morrone – Eccellenza), Alessio Colosimo (Promosport – Promozione A) e Davide Giglio (Sporting Catanzaro Lido – Promozione B).

A ricevere i riconoscimenti anche gli arbitri del Cra Calabria che hanno ricevuto la promozione in commissione arbitri interregionale: Francesco Aureliano (Sez. Rossano), Ernesto Lepera (Sez. Rossano), Pasquale Gatto (Sez. Lamezia Terme), Alessandro Femia (Sez. Locri) ed Emmanuele Boccuzzo (Sez. Reggio Calabria).

I campionati di Eccellenza e Promozione (girone A e B) prenderenno il via domenica 11 settembre alle ore 15.30. L'ultima giornata dei due tornei regionali è prevista invece per il 30 aprile 2023. I play off sono stati programmati, con gare di andata e ritorno per il 7 e 14 maggio 2023, mentre in gara secca i play out (7 maggio 2023). Fissata anche la data per la finale regionale della Coppa Italia dilettanti, le due finaliste della competizione scenderenno in campo l'antivigilia di Natale, il 23 dicembre 2023.

Le parole del presidente del Cr Calabria

Così si è espresso il presidente Saverio Mirarchi a margine della manifestazione: «Sono felice della massiccia partecipazione che abbiamo avuto in questa giornata. Ho visto molti tra tecnici, dirigenti e calciatori attenti ai temi che abbiamo discusso e si è respirata un'atmosfera di condivisione di obiettivi. Con questa armonia sono sicuro che ci divertiremo tanto. Siamo vivi e questi momenti lo dimostrano: la passione dei dirigenti è la vera forza del movimento dilettantistico. La comunicazione tra le componenti è fondamentale, ognuno con le proprie competenze ed a patto che ci sia sempre rispetto reciproco. Formazione e rispetto sono alla base della crescita e su questo bisogna focalizzarsi. Importante e fondamentale è anche la valorizzazione dei giovani per dare basi solide alle nostre società».

Ecco di seguito la prima giornata

Eccellenza (prima giornata)

Brancaleone - Gioiosa J.

Gallico Catona - Stilomonasterace

Isola CR - Bocale

Morrone - Paolana

Promosport - Gioiese

Reggiomed. - Città di Acri

Scalea - Rende

Soriano - Sersale

Promozione A (prima giornata)

Campora - Praiatortora

Caraffa - Scandale

Cotronei Caccuri - Cassano Sibarys

Cutro - Soccer Montalto

DB Rossoblù Città di Luzzi - Juvenilia

Real Montalto - Brutium Cosenza

Rossanese - VE Rende

San Fili - Città di Amantea

Promozione B (prima giornata)

Africo - Sporting CZ Lido

Atletico Maida - Ravagnese

Bivongi Pazzano - Palmese

Capo Vaticano - Ardore

Melicucco - Vigor Lamezia

Melito - Cinquefrondese

Roccella - Deliese

San Giorgio - Archi