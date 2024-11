Il periodo, in campo, non sarà dei migliori ma la Viola Reggio Calabria trova sempre il modo di tornare alla ribalta nazionale. In queste ore, infatti, La Giornata Tipo, una delle Community online più importanti del panorama cestistico, ha dato spazio ad una curiosa combinazione che riguarda i neroarancio.

Nella formazione dello Stretto, infatti, gioca Simone Farina che sulla schiena porta il numero 00. A completare un quadretto davvero simpatico vi è poi il back-sponsor della Viola, Lievito. Una coincidenza che ha fatto diventare virale la foto della guarda di Bolignano.