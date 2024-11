Cresce l'attesa per Sila3Vette, un evento sportivo unico nel Sud Italia sullo stile delle sfide dei grandi Nord, che associa nella stessa avventura podisti, biker e sciatori, ma anche appassionati della corsa con i cani.

L’evento sportivo si svolgerà sull’altopiano della Sila nel cuore del Parco nazionale il 7, 8 e 9 febbraio, giorni in cui – a causa del brusco calo di temperature previsto – le vette dovrebbero essere innevate. La manifestazione, oltre a rappresentare una gara, è anche un appuntamento ludico per appassionati del mondo outdoor a cui tutti possono partecipare.

I percorsi

Insieme alla novità della gara lunga, sono confermati gli altri percorsi dell’evento di Camigliatello Silano: la prova da 80 km, il tracciato di 40 km (che sarà denominato 43 Plus e sarà valido per il Campionato italiano winter trail della Iuta) e il percorso turistico di 18 km. L’appuntamento è per il 7 febbraio, con il costo dell’iscrizione di 150 euro per la gara di 80 km e 80 per la 40 km.

Ci si potrà iscrivere e gareggiare anche a coppie (costo rispettivamente di 200 e 120 euro), mentre per la gara lunga di 140 km per 5.500 metri di dislivello (denominata Sila3Vette Ovs1947) la partecipazione sarà esclusivamente a invito. La gara inizierà alle ore 18:30 del 7 febbraio per le tre gare competitive, mentre la prova di 12 km scatterà sabato 8 alle ore 11:00. I vincitori avranno garantita l’iscrizione alle due prove internazionali consociate alla Sila3Vette, la Rovaniemi150 in Finlandia e l’Iditasport in Alaska.

Per accedere alle prove è necessario compilare il modulo d'iscrizione sul sito Sila3Vette.

Come nasce Sila3Vette

La Sila3Vette, giuta alla quarta edizione, nasce dalla passione per il territorio, che unito allo sport e allo spirito d'avventura, consente di vivere un'esperienza unica e sensazionale. Una sfida contro se stessi capace di stabilire un reale contatto con la natura ed il proprio io interiore.

La winter challenge è creata e organizzata dall’ Asd Tmd360 Sport: a fare squadra Giuseppe Guzzo e Mara Carchidi, ideatori dell'evento. L’evento punta alla valorizzazione del territorio a livello internazionale; l’idea è quella di abbinare le bellezze dell’altopiano silano alla capacità atletica dei partecipanti per promuovere la Calabria al fine di renderla attrattore per lo sport invernale internazionale.

La Sila3Vette non è un sfida basata principalmente sulla lunghezza della traccia, come si punta nel resto d'Italia o in Alaska e in Canada; la sua difficoltà è nella presenza di forti dislivelli presenti sui percorsi che attraversano fitti boschi e salite mozzafiato.