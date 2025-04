Al “D’Ippolito" di Lamezia Terme la squadra di San Giovanni in Fiore batte i reggini per 3-0 e conquista il trofeo del terzo livello del calcio regionale

La Silana ha scritto un nuovo capitolo della sua storia, conquistando per la prima volta la Coppa Calabria. Nel pomeriggio, allo Stadio “Guido d’Ippolito” di Lamezia Terme, la squadra biancazzurra ha superato lo Sporting Polistena con un 3-0 che ha sancito un successo meritato. La partita è iniziata con grande intensità, con entrambe le squadre determinate a imporsi.

Il campo pesante ha reso il gioco più difficile, ma la Silana Fc ha saputo gestire bene la gara, rimanendo compatta e sfruttando al meglio le occasioni create.

La rete del vantaggio è arrivata con Rodriguez, bravo a trovare il guizzo di testa per sbloccare il risultato su assist perfetto di Mirandi dalla sinistra al 34’ del primo tempo. La Sporting Polistena ha provato a reagire, aumentando la pressione nella seconda frazione di gara, con occasioni importanti di Deleo e Orlando, ma la difesa biancazzurra ha saputo contenere ogni tentativo.

Nel finale, quando la partita sembrava ancora aperta, è stato Paparo al 38’ a raddoppiare con il gol del 2-0, mettendo al sicuro la vittoria. La squadra di San Giovanni in Fiore, però, non si accontenta e in pieno recupero con Ortolini trova anche il tris dopo un bel contropiede. Al triplice fischio è scoppiata la festa della squadra e dei tifosi di San Giovanni in Fiore.

Il tabellino

SILANA: Marra; Sirianni; Mirandi; Scigliano; Russo; Maione; Paparo; Curia; Rodriguez; Kebe; Riga. A disposizione: Ruh; Marazita; Morrone; Perri; Talarico; Ortolini; Berardi; Maida. All. Orlando

SPORTING POLISTENA: Panuccio; Bertucci; Reitano; Stillitano; Bruzzese; Corica; Deleo; Buono; Raso; Orlando; Giovinazzo. A disposizione: Sgrò; Candiloro; Masaneo; Cutano; Bineti; Mantegna; Demasi; Miserino; Casedonte. All. Gambi

ARBITRO: Ilaria Leotta (sez. Rossano)

ASSISTENTI: Alessio Codispoti (sez. Catanzaro); Michele Russo (sez. Lamezia Terme)

MARCATORI: Rodriguez; Paparo; Ortolini

RECUPERO: 2’pt; 6’ st