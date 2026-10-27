Ha del clamoroso quanto potrebbe accadere in casa Silana. Dopo l’addio a Giovambattista Orlando, anche Filippo Trapasso potrebbe essere già al capolinea della propria esperienza sulla panchina biancazzurra, dopo appena una partita.

Il tecnico ha esordito domenica scorsa nella trasferta contro il Kratos, persa per 1-0. Un risultato che lascia la Silana ferma a tre punti dopo sette giornate del campionato di Promozione A, in una situazione di classifica sempre più delicata.

A innescare la possibile svolta sarebbe l’eventuale approdo di Luca Aloisi, che ha recentemente rassegnato le dimissioni dalla guida della Rossanese, formazione impegnata in Eccellenza. Il tecnico aveva motivato la propria decisione con la volontà di fare un passo indietro per il bene della società. Al momento, quella di Aloisi, che da indiscrezioni piace anche al Corigliano, resta un’ipotesi da verificare, ma potrebbe aprire le porte a un nuovo avvicendamento in panchina a pochi giorni dall’arrivo di Trapasso.

La Silana, intanto, è attesa domenica prossima dalla sfida casalinga contro lo Scalea, un appuntamento importante per provare a invertire la rotta e rilanciare la propria stagione.