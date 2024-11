Il numero uno del ranking Atp batte in quattro set il tennista tedesco (6-3, 6-4, 3-6, 6-3) e si guadagna il derby contro Berettini che nel pomeriggio ha avuto la meglio dell'ungherese Fucsovics

Sinner buona la prima sull'erba inglese di Wimbledon! Il tennista italiano, numero uno del ranking Atp e prima testa di serie nello Slam inglese ha battuto in quattro set il tennista tedesco Yannik Hanfmann (6-3, 6-4, 3-6, 6-3) in un match durato 3 ore. Un primo turno insidioso per il campione azzurro che dopo due set senza problemi ha ceduto il terzo set, ritrovando il bandolo della matassa chiudendo il match senza difficoltà.

Una vittoria importante per Sinner all'esordio nello Slam contro un avversario che nel terzo set ha sfruttato un lieve calo del numero uno al mondo portando la partita al quarto set. L'azzurro continua nella serie importante di successi del 2024 con un bilancio di 39 vittorie e tre "sole" sconfitte arrivate contro Carlos Alcaraz (Indian Wells e Roland Garros) e Stefanos Tsitsipas (Montecarlo). Ora affronterà nel secondo turno Matteo Berrettini, che nel pomeriggio ha battuto l'ungherese Marton Fucsovics (7-6, 6-2, 3-6, 6-1) in un derby tutto azzurro!