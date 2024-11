L'azzurro conquista l'ultimo atto sul cemento americano battendo il bulgaro Dimitrov in due set (6-3, 6-1) e raggiunge un altro record per il tennis italiano

Jannik Sinner nella storia del tennis italiano! Il 22enne tennista azzurro batte il bulgaro Grigor Dimitrov (6-3, 6-1) in un'ora e dodici minuti. Un titolo che vale doppio per Sinner che sale al secondo posto della classifica Atp, scalzando lo spagnolo Alcaraz, battuto proprio dal tennista bulgaro nei quarti di finale. Mai nessun italiano si è spinto così oltre. Il tennista bulgaro da domani tornerà nei primi 10 della classifica mondiale, piazzandosi al nono posto del ranking. Una partita senza storia con l'azzurro che non ha lasciato scampo a un Grigor Dimitrov che in questo torneo aveva eliminato Hubert Hurkacz, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev in semifinale.

Tredicesimo titolo e secondo Masters1000 per Jannik Sinner che conquista la 22esima vittoria da inizio 2024, con una sola sconfitta in semifinale a Indian Wells contro Carlos Alcaraz. Un inizio anno da incorniciare per la Volpe Rossa che dopo l'Australian Open e l'Atp500 di Rotterdam trova il primo titolo a Miami, dopo due sconfitte in finale. Ora inizia la stagione sul rosso... e la caccia a Novak Djokovic e al numero uno al mondo!

Sinner: «Sono orgoglioso del risultato»

«Sono orgoglioso del risultato. Ho cominciato la settimana soffrendo un po', non ho avuto tanto tempo per adattarmi ai campi. Con il proseguo del torneo mi sono sentito sempre meglio, sono orgoglioso di come ho gestito le situazioni». Queste le prime dichiarazioni di Jannik Sinner dopo aver vinto il Masters 1000 di Miami travolgendo in finale il bulgaro Dimitrov. «Cerco di migliorare e godermi il momento - dice ancora Sinner -, non so se questa sarà l'ultima volta che vivrò questa situazione. Adesso arriva la terra battuta e sarà diverso».

La partita

Secondo set

22.28 Sinner, doppio break: 1-5

Sinner è padrone del campo e conquista una palla per il doppio break sul 30-40, con il bulgaro che sbaglia lo smash: 1-5

22.23 Sinner consolida il break: 1-4

Combattuto il quinto game con Sinner che chiude a 30 e consolida il break

22.19 Il bulgaro cede il servizio: 1-3

Sul 40-15 per Dimitrov, Sinner conquista la prima palla break del secondo set e vola sull'1-3

22.13 L'azzurro torna avanti: 1-2

L'azzurro tiene a 0 il turno di servizio e torna avanti nel set: 1-2

22.11 Il bulgaro pareggia i conti: 1-1

Tiene a 0 il servizio Grigor Dimitrov nel secondo game trovando anche il sesto ace del match

22.08 Ottima partenza per Sinner: 0-1

Ottima partenza nel primo game per l'azzurro che tiene il servizio nel primo game: 0-1

Primo set

22.00 Ancora un break, Sinner vince il primo set: 3-6

Sinner con due risposte vincenti conquista due palle set (15-40). Dimitrov salva la prima con un ace, ma nulla può sul passante del 22enne italiano che vale il primo set in 42'

21.57 Sinner soffre ma tiene il servizio: 3-5

Il primo set si gioca sul servizio del numero tre al mondo che si complica la vita con un errore e un doppio fallo (30-30),

21.51 Dimitrov resta aggrappato al set: 3-4

Nel settimo game Dimitrov va avanti 30-0, prima di due errori per il 30-30, e di una nuova palla break per il tennista italiano salvata con un volee dal bulgaro. Dimitrov salva anche una seconda palla break, prima di conquistare il game: 3-4

21.43 Sinner conferma il break: 2-4

Va sotto 0-15 Sinner prima di trovare tre ace e un servizio vincente per il 2-4

21.38 L'azzurro conquista il break: 2-3

Sinner conquista due palle break nel quinto game, che trasforma con un passante alla seconda possibilità: 2-3

21.34 Sinner salva una palla break e va sul 2-2

Combattuto il quarto game con Sinner che va avanti sul 30-0, prima che il bulgaro si guadagni la possibilità del break. Due errori di Dimitrov e un servizio vincente per la vittoria del game per l'azzurro: 2-2

21.27 Il bulgaro ancora avanti: 2-1

Continua a servire bene Grigor Dimitrov che tiene a 0 anche il secondo game al servizio: 2-1

21.25 Sinner torna in parità: 1-1

Tiene il turno di servizio anche il tennista italiano: 1-1

21.21 Dimitrov parte forte: 1-0

Grigor Dimitrov tiene a 0 il servizio di apertura. Un ace e tre errori dell'italiano valgono il primo game: 1-0

21.12 Dimitrov vince il sorteggio e decide di servire

Il tennista bulgaro vince il sorteggio e decide di servire. Sarà lui a dare il via alla finale

21.10 Sinner e Dimitrov in campo per il riscaldamento

Sul centrale dell'Hard Rock Stadium in California sono in campo Jannik Sinner e Grigor Dimitrov per la finale del Miami Open 2024