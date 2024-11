Nemmeno il tempo di gustarsi il tredicesimo titolo Slam, il secondo titolo in un 1000 e la conquista del secondo posto nella classifica mondiale che già si pensa al prossimo obiettivo. Il trionfo sul centrale dell'Hard Rock Stadium e l'avvicinarsi della stagione sulla terra rossa rilanciano le possibilità di salire sul tetto del mondo del tennis per Jannik Sinner. Il 22enne di Sesto Pusteria non ha tanti punti da difendere nei tornei sul rosso, mentre i suoi diretti avversari Djokovic e Alcaraz saranno costretti a conquistare risultati importanti per confermare i tanti punti ottenuti nel 2023.

I punti in classifica

Sinner secondo in classifica ha 8710 punti, con lo spagnolo Alcaraz dietro a 8645 (-65 dall'italiano) e Medvedev staccatissimo al quarto posto con 1545 punti di distacco dall'azzurro. Guida la classifica Atp sempre il serbo Novak Djokovic con 9725 punti, in testa al ranking da 419 settimane consecutive, ma ora seriamente insidiato dal campione italiano.

I punti da difendere... sul rosso

A poter fare la differenza in classifica per la stagione sulla terra rossa sono i punti da difendere per i grandi protagonisti del ranking. Mentre il 22enne italiano difenderà solo 585 punti, sono tanti quelli che dovranno difendere Djokovic (2315), Alcaraz (2265) e Medvedev (1280). Punti pesanti che rendono possibile uno scenario improbabile fino a qualche mese fa con l'italiano che sulla carta può puntare al primo posto già dopo il Roland Garros a Parigi. Nel caso di obiettivo saltato nella campagna sul rosso, basta attendere quella sull'erba, una superfice che piace all'azzurro e dove deve confermare anche qui pochi punti. Sono 855 i punti da difendere per il campione italiano, contro i 2500 di Alcaraz e i 1200 di Djokovic. Punti pesanti da confermare per i due con Sinner che può fare anche qui la differenza. Mentre i rumors parlano di una possibile assenza di Djokovic a Wimbledon, per puntare al titolo alle Olimpiadi di Parigi, che andranno in scena pochi giorni dopo lo Slam inglese.

La classifica Atp

1. Novak Djokovic 9725

2. Jannik Sinner 8710

3. Carlos Alcaraz 8645

4. Daniil Medvedev 7165

5. Alexander Zverev 5370

6. Andrej Rublev 4890

7. Holger Rune 3795

8. Casper Ruud 3615

9. Grigor Dimitrov 3540

10. Hubert Hurkacz 3425

Gli italiani nella Top100

24. Lorenzo Musetti 1610

35. Matteo Arnaldi 1171

61. Lorenzo Sonego 875

63. Flavio Cobolli 865

72. Luciano Darderi 781

76. Luca Nardi 748

100. Fabio Fognini 599