Jannik Sinner in finale al Roland Garros 2025. L'azzurro, numero 1 del mondo, oggi 6 giugno batte in semifinale il serbo Novak Djokovic, testa di serie numero 6, per 6-4, 7-5, 7-6 (7-3). Domenica 8 giugno, Sinner in finale affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2 e campione in carica, che nella prima semifinale ha beneficiato del ritiro di Lorenzo Musetti.

Sinner, alla quarta finale in uno Slam, piega Djokovic in una sfida equilibrata più di quanto evidenzi il verdetto in 3 set. Il 38enne serbo gioca un match eccellente, alla fine però il repertorio del fuoriclasse di Belgrado non basta: Sinner vola in finale senza cedere un set, per la prima volta giocherà per il titolo a Parigi. Un italiano torna in finale al Roland Garros a quasi mezzo secolo dall'exploit di Adriano Panatta nel 1976.

Il match

L'azzurro conquista la prima frazione per 6-4 grazie al break messo a segno nel quinto game. Nella seconda frazione Sinner strappa il servizio al serbo nel settimo game e sale 4-3. Sul 5-4, l'azzurro cede la battuta ma si riscatta subito: nuovo break, Sinner va sul 6-5 e chiude 7-5. Il terzo set si sviluppa senza break. Il numero 1 del mondo annulla 3 set-point sul 4-5, aggancia il tie break e cambia ritmo: sale 3-0, poi 5-2 e chiude 7-3.