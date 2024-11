L'azzurro è ancora alle prese col fastidio che lo ha condizionato nelle ultime due partite. Il canadese Aliassime in semifinale senza giocare

«Sono molto dispiaciuto di dovermi ritirare dal torneo e dal prossimo match qui a Madrid - ha scritto Jannik Sinner sul suo profilo Instagram -. L'anca che mi ha dato fastidio nelle ultime settimane, mi sta facendo sempre più male e ho deciso di seguire il consiglio dei medici che hanno suggerito di non giocare per non rischiare di peggiorare le cose».

Jannik Sinner ha annunciato il ritiro dal Masters1000 di Madrid dove domani avrebbe dovuto affrontare nei quarti di finale contro il canadese Felix Auger Aliassime. Una scelta che arriva dopo i problemi all'anca durante la sfida con il russo Kotov, ma che erano comparsi durante il Msters1000 di Montecarlo. Una scelta conservativa che servirà a staccare qualche giorno e dedicarsi subito dopo alla preparazione per gli Internazionali d'Italia, a Roma dalla settimana prossima.