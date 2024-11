Jannik Sinner, il 2024 è un anno da incorniciare! Il discorso sul numero uno nella classifica Atp fino al termine della stagione è diventato un altro capitolo chiuso di un'annata che può regalare ancora tante soddisfazioni al 23enne tennista italiano. La vittoria agli Us Open, la prima della sua carriera, ha portato il vantaggio sui rivali in classifica a una distanza siderale. Sinner è in testa con 11180 punti, al secondo posto segue il tedesco Zverev con 7075 punti, terzo lo spagnolo Alcaraz con 6690 punti. Dopo anni ai vertici Djokovic da lunedì nella classifica aggiornata occupa il quarto posto con 5560 punti davanti a Medvedev con 5475 punti. Difficile prevedere stravolgimenti in testa in quest'ultima parte di stagione.

I record di Sinner

Il 23enne tennista italiano domenica davanti ai 24mila, comprese le decine di stelle del cinema e dello sport a "stelle e strisce, battendo in tre set il tennista di casa Taylor Fritz ha conquistato un altro risultato straordinario per il tennis italiano. Sinner è il primo tennista italiano a riuscire in questa impresa, nel femminile c'era riuscita Flavia Pennetta in una finale tutta azzurra contro Roberta Vinci nel 2015. Sinner è il quarto giocatore nell’era Open a vincere gli Australian Open e gli Us Open nello stesso anno dal 1988, anno in cui entrambi si giocano sul cemento. Prima di lui a riuscirci soltanto Novak Djokovic e Roger Federer (tre volte a testa) e Mats Wilander. È il sesto titolo in un anno che lo ha definitivamente consacrato nel "Gotha" del tennis mondiale dopo gli Australian Open, Rotterdam, Miami, Halle e Cincinnati. Numeri straordinari per Sinner che proseguono con le 55 vittorie ottenute (23 negli Slam) con solo 5 sconfitte.

Obiettivo Atp Finals e Finals di Coppa Davis

Dopo le fatiche americane Sinner si fermerà per un paio di settimane prima di tornare in campo in Cina nell'Atp 500 di Pechino per difendere il titolo ottenuto nella passata edizione con la vittoria in finale contro Daniil Medvedev. Il tennista azzurro dovrebbe poi partecipare anche al Masters 1000 di Shanghai (dal 2 al 13 ottobre) con la possibilità di guadagnare altri punti in classifica: l'anno scorso fu eliminato dall'americano Shelton agli ottavi. Resta in dubbio la partecipazione all'Atp 500 di Vienna (21-27 ottobre), dove dovrebbe difendere i 500 punti del titolo ottenuto nel 2023, battendo sempre Medvedev in finale. Sinner potrebbe inoltre guadagnare molti punti anche nel Masters 1000 di Parigi-Bercy (30 ottobre-5 novembre), dopo il ritiro al secondo turno, prima di sfidare Alex De Minaur nel 2023.

Ma gli appuntamenti più importanti della fine della stagione arriveranno nel mese di novembre. Sinner sarà testa di serie numero uno alle Atp Final di Torino dal 10 al 17 novembre. Obiettivo del 23enne tennista italiano è riscattare la sconfitta in finale del 2023 contro Novak Djokovic. Ma Sinner ha puntato anche le Finals di Coppa Davis a Malaga che andranno in scena dal 19 al 24 novembre. Non convocato per il girone di qualificazione da capitan Volandri, insieme a Musetti per il girone di qualificazione che partirà mercoledì a Bologna. Se l'Italia conquisterà il pass per Malaga Sinner sarà in campo per puntare al bis in Coppa Davis, dopo la vittoria dell'anno scorso dove fu il protagonista assoluto. Sinner fu decisivo per riportare la Davis in Italia 47 anni dopo l'impresa del 1976 in Cile. Perché non farlo un'altra volta!