Il numero due del ranking Atp vince in tre set contro il russo (5-7, 6-3, 6-3) in due ore e 12 minuti. Ora attende nel prossimo turno il vincente tra Auger-Alassime e Ruud

Jannik Sinner va sotto, soffre ma ribalta il russo Karen Khachanov e accede i quarti di finale del Masters1000 di Madrid. Il numero 2 del mondo, che ieri aveva lamentato dolori all'anca destra, ha battuto in tre set (5-7, 6-3, 6-3) in una gara iniziata male con la vittoria del tennista russo nel primo set. Nel secondo Sinner è salito in cattedra ritrovando il servizio e chiudendo sul punteggio di 6-3, mentre nel terzo dopo il break nel quinto game l'azzurro ha portato in porto la vittoria (6-3) in due ore e 12 minuti.

Sono quattro le vittorie di Sinner nei cinque incroci con il russo che aveva vinto la prima agli Us Open nel 2020 (3-6, 6-7, 6-2, 6-0, 7-6), prima delle quattro vittorie consecutive dell'italiano: nel 2021 nelle semifinali di Melbourne 1 (7-6, 4-6, 7-6) e al terzo turno di Miami (4-6, 7-6, 6-4) e quest'anno agli ottavi degli Australian Open poi vinti (6-4, 7-5, 6-3) e nella sfida di oggi sul campo dell'Arantxa Sanchez. Salgono a 28 le vittorie dell'italiano in 30 match nel 2024, conquistando i quarti nei primi quattro Masters1000 stagionali. Ora l'azzurro aspetta nel prossimo turno il vincente tra il canadese Auger-Alassime e il norvegese Casper Ruud.

La partita

Nel primo game della partita è Sinner a partire al servizio chiudendo a 15 (1-0). Khachanov va sotto 0-30, recupera e si porta in parità (1-1). Nel terzo game azzurro in difficoltà che va sotto 0-40, che recupera con due servizi vincenti e un ace, prima di portarsi sul 2-1. Torna in parità Khachanov nel quarto game tenendo il servizio a 15 (2-2). Anche nel quinto game Sinner mantiene alte percentuali al servizio (3-2). Nel sesto è il russo a giocare bene gli scambi e chiudere con un ace: 3-3. L'azzurro chiude a 15 il settimo game (4-3). Combattuto l'ottavo game che il russo chiude con un ace: 4-4. Sinner nuovamente avanti nel nono game vinto concedendo un solo punto al tennista russo (5-4). Khachanov torna in parità nel decimo game: 5-5. Nell'undicesimo game Sinner va avanti 30-0, ma subisce il break di Khachanov che servirà per il set: 5-6. Senza storia il dodicesimo game con Khachanov che chiude il set in 50 minuti: 5-7.

Nel game di apertura del secondo set Sinner con un po' di difficoltà tiene il servizio: 1-0. Il break per l'azzurro arriva nel secondo game con tre errori pesanti del russo: 2-0. Il numero 2 del mondo conferma il break nel terzo game: 3-0. Khachanov soffre ma tiene il servizio nel quarto game: 3-1. Tiene a 15 il servizio il 22enne di San Candido nel quinto game e si porta sul 4-1. Nel sesto game il russo ritrova il servizio e va sul 4-2. Sinner continua a spingere i suoi colpi con il tennista russo in difficoltà: 5-2. Nell'ottavo game il russo ritrova i colpi e resta in scia: 5-3. Sinner tiene a 0 il servizio nel nono game e chiude in 36 minuti: 6-3.

Khachanov tiene il servizio di apertura del terzo set: 0-1. Nel secondo game Sinner concede una palla break al russo, ma recupera e va sull'1-1. Il russo nuovamente avanti con grandi colpi nel terzo game: 1-2. Nel quarto l'azzurro concede un'altra palla break, si salva e torna in parità: 2-2. Nel quinto game Sinner con due colpi spettacolari prima conquista una palla break e poi vola con un dritto controtempo vola sul 3-2. L'azzurro conferma il break nel sesto game: 4-2. Khachanov tiene il servizio e resta in scia: 4-3. Non perdona Sinner al servizio nell'ottavo game chiuso a 0: 5-3. Sinner chiude il match conquistando il servizio del russo nel nono game e accede ai quarti di Madrid: 6-3.