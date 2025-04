Si deciderà tutto all’ultima giornata. In Serie D Siracusa e Reggina stanno dando vita a un duello di altissimo livello per la conquista del primo posto che significa Serie C. Anche nella 33esima giornata le due compagini rispondono colpo su colpo, conquistando altri tre punti per parte. La capolista siciliana archivia la pratica Vibonese nei primi 45’ con le reti di Candiano, Limonelli e Maggio, il match termina 3-0.

Stesse dinamiche in Reggina-Castrum Favara, dove gli amaranto segnano tre goal nei primi 20’ con Ragusa, Barranco e Barillà. Di Traorè il goal della bandiera che serve solo alle statistiche: la società dello Stretto vince 3-1 e resta a -1 dagli aretusei.

Quarto posto matematico per il Sambiase, che a Paternò non va oltre l’1-1 ma raccoglie comunque gli applausi per una stagione straordinaria. In terra sicula giallorossi avanti con Costanzo, a quattro minuti dal 90’ pareggia Greco.

Sfiora soltanto il colpaccio il Locri, che ad Enna passa in vantaggio grazie alla perla di Alessio Leveque: i tre punti, però, rimangono un’illusione in quanto Cicirello fissa il risultato sull’1-1 finale. La squadra di Scorrano resta ultima, ma si giocherà le ultime chance salvezza all’ultima giornata: al Macrì contro l’Acireale servono i tre punti e la speranza che il Sant’Agata non vinca a Favara.

La top3 della 33esima giornata

La Reggina continua a vincere e convincere e tra i protagonisti dell’ultimo periodo spicca sicuramente Antonino Ragusa. Contro il Castrum Favara apre le danze con un colpo di testa precisissimo, poi gioca sul velluto creando diverse chance per i compagni. I goal in campionato sono 11, il ritorno sul gradino più alto del podio è più che meritato.

Medaglia d’argento per Domenico Maggio, in crescita esponenziale dopo un periodo di appannamento. Contro la Vibonese vince quasi tutti i duelli, fa l’assist per il 2-0 di Limonelli e poi chiude i conti con un’incornata da grande bomber.

Al terzo posto c’è una delle poche note liete della stagione del Locri. La qualità di Alessio Leveque è riuscita a emergere anche in un contesto difficile, l’ennesima conferma a Enna dove segna il goal del vantaggio con un destro a giro morbidissimo.