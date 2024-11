Jannik Sinner non si ferma e vola in finale al Six Kings Slam di Riad in Arabia Saudita. Il numero uno al mondo ha battuto in tre set (6-2, 6-7, 6-4) il serbo Novak Djokovic, 24 volte campione Slam, in due ore e 27 minuti. Un successo che arriva quattro giorni dopo la vittoria di Sinner sul serbo nell'ultimo atto del Masters 1000 di Shanghai. Ora sabato nella finale per il 1°/2° posto affronterà Carlos Alcaraz che ha battuto in due set (6-3, 6-3) nel derby spagnolo Rafael Nadal. In palio il titolo di Re dello Slam e un assegno di quasi 6 milioni di euro.

Quarto successo consecutivo per Sinner (le altre tre sono arrivate domenica scorsa in Cina, in Coppa Davis a Malaga e in semifinale agli Australian Open) che sale a 5 vittorie contro le 4 di Djokovic, che però non ha più vinto contro il numero uno dalla battaglia delle Atp Finals 2023. Un successo che non conterà per l'Atp, ma che resterà per gli amanti delle statistiche.

La partita

Parte bene Sinner nel game di apertura. L'italiano va sotto 0-15, ma rimonta e chiude con il servizio: 1-0. Il numero uno al mondo si porta sull'0-40, subisce due buon servizi del serbo, ma trova il break: 2-0. Una partenza lanciata che prosegue anche nel terzo game con Sinner che chiude a 0 e conferma il break: 3-0. Nel quarto Djokovic serve bene e resta in scia: 3-1. Chiude con un ace Sinner (il terzo dall'inizio del match) senza lasciare un punto al rivale il quinto game: 4-1. Nel sesto Djokovic non lascia punti all'italiano e si porta sul 4-2. Nel settimo il tennista italiano recupera da 0-30, grazie a un errore del serbo e al servizio, e vola sul 5-2. Sinner gioca negli ultimi centimetri e incassa il primo parziale in 27 minuti: 6-2.

Nel secondo set, break nel game di apertura per il serbo Novak Djokovic che va avanti sull'0-1. Il serbo consolida il break e si porta sull'0-2. Sinner ritrova il servizio nel terzo game e resta in scia al serbo: 1-2. Il 23enne italiano recupera a 0 il break nel quarto game: 2-2. Soffre nel quinto game Sinner ma passa avanti nel punteggio: 3-2. Anche Djokovic tiene a 0 il suo turno di battuta: 3-3. Sotto 15-30, l'italiano si affida al servizio e torna avanti: 4-3. Djokovic spinge forte, soffre e tiene il servizio: 4-4. Con due ace e due colpi vincenti Sinner torna avanti: 5-4. Il serbo nel decimo ritrova i colpi, recupera da 0-30, e torna in parità: 5-5. Nell'undicesimo è Sinner ad andare in difficoltà (0-30) ma con il servizio rimette le cose a posto: 6-5. Il serbo deve sudare nel dodicesimo game ma riesce a portare il set al game decisivo: 6-6. Nel tie-break Djokovic parte forte (0-4) con l'azzurro in difficoltà. Il serbo non lascia scampo all'italiano, chiude il secondo set (0-7) in 58 minuti e porta la sfida al terzo set.

Il terzo set parte con una seduta con il fisioterapista per un trattamento alla spalla destra per Djokovic. Nel primo game il serbo salva una palla break, ma nulla può sulla seconda con Sinner che va avanti sull'1-0. Sinner nel secondo game va sotto sul 15-40, trova un ace, ma subisce il contro break del serbo: 1-1. Nel terzo game è Djokovic a chiudere il game a 15 e a salire sull'1-2. Nel quarto Sinner riprende il game (15-30) grazie a un ace e un servizio vincente: 2-2. Nel quinto game il serbo salva quattro palle break e poi chiude con un ace: 2-3. La partita si infiamma, Sinner salva due palle break al serbo ma riesce a tenere il turno di servizio: 3-3. Il break per l'italiano arriva nel settimo game: 4-3. Sinner nell'ottavo commette due doppi falli, non chiude due (semplici) smash e subisce il contro break: 4-4. L'italiano non ci sta, spinge forte, mette alle corde il serbo e conquista ancora un break: 5-4. Il numero uno al mondo questa volta non sbaglia nel turno di servizio e chiude il match sul 6-4!