L’atleta di San Giovanni in Fiore dello Sci Club Montenero chiude al quarto posto nella categoria Under 20 dietro la veneta Montagna (Valdobbiadene), l’emiliana Ghiddi (Olimpic Lama) e la lombarda Invernizzi (Valsassina)

Antonia Chiarello, atleta dello Sci Club Montenero di San Giovanni in Fiore, chiude al quarto posto nella gara Sprint della “Coppa Italia Skiroll - Nextro” valevole per i Campionati Italiani Assoluti di skiroll 2025-2026. L’atleta diciassette di San Giovanni in Fiore ha dato spettacolo nella categoria Under 20 femminili, sul tracciato di Linguaglossa, sul versante nord dell’Etna in Sicilia.

A vincere i Campionati Italiani Assoluti femminili la veneta Montagna (Valdobbiadene), al fotofinish sulla pluri-medagliata emiliana Ghiddi (Olimpic Lama) e la brianzola Invernizzi (Valsassina). Ottima la prova dell’altra sangiovannese Cristina Succurro che si è piazzata all’ottavo posto.

Mirarchi: «Un grande risultato. Domani ci giochiamo altre carte»

«Arriva un risultato che effettivamente forse nemmeno ci aspettavamo, però è abbastanza gratificante per quello che sono nelle prospettive della gara». È quanto racconta il responsabile tecnico del comitato Calabro Lucano Pino Mirarchi. «La Chiarello è stata molto brava, si è giocato le sue carte fino alla fine. Peccato che aveva una rivale troppo più forte, perché comunque la Ghiddi, la campionessa mondiale che poi ha perso al fotofinish con l’attuale leader della Coppa Italia, la Montagna, era veramente imbattibile». «Comunque, intanto si è difesa, domani facciamo questa seconda gara, la crono-scalata, su un percorso molto duro. Una gara su 10 km per i maschi e 8 km per le femmine. Ci giochiamo qualche carta domani nelle categorie più piccole – conclude Mirarchi -. Speriamo bene».