Sono Soccer Montalto e Ardore a fare festa nell'ultimo atto della stagione 2021/2022 in Prima Categoria. Le due formazioni, battendo rispettivamente Meroraca e Vigor 1919, negli spareggi tra vincitrici dei gironi di Prima categoria, conquistano un posto nel prossimo torneo di Promozione.

Dopo aver eliminato la Palmese, l'Ardore raggiunge il meritato salto di categoria proprio al "Lopresti" di Palmi. A farne le spese è la Vigor 1919, battuta per 3-0 dagli amaranto.

Le reti tutte nella ripresa: apre al 19' Morabito, raddoppio al 26' con Gomez che trova anche il tris reggino al 33'. Da segnalare al 27' (sul 2-0 per l'Ardore) un calcio di rigore parato dal portiere amaranto Piccioni a Foderaro. Ardore dunque in Promozione, mentre per la Vigor 1919 tanta delusione e la speranza del salto di categoria rimandata solo ad un eventuale ripescaggio.

Festa grande anche per la Soccer Montalto. La squadra guidata dal giovane e promettente Andrea Pignataro, si impone per 3-0 sul Mesoraca. Il decisivo match del "Rocco Riga" di S,Eufemia Lamezia, viaggia sul filo dell'equilibrio e al 90esimo le squadre arrivano a reti inviolate. Il salto di categoria si decide dunque ai supplementari: al 4' del primo tempo supplementare il risultato viene sbloccato da Iaconetti, che porta la Soccer sull'1-0. Il raddoppio dello stesso calciatore rossoblù (12') che trova anche la tripletta al 15'.