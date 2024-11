Si tratta di Aldo Florenzi e Paolo Gozzi per il club rossoblù e di Giovanni Fabbian e Niccolò Pierozzi per gli amaranto. Dei quattro, tuttavia, soltanto Florenzi è un elemento di proprietà

Cosenza e Reggina sorridono. Due giovani calciatori a testa sono stati convocati a Coverciano per uno stage con la Nazionale di Roberto Mancini. Si tratta di Aldo Florenzi e Paolo Gozzi per il club rossoblù e di Giovanni Fabbian e Niccolò Pierozzi per gli amaranto. Dei quattro, tuttavia, soltanto Florenzi è un elemento di proprietà, considerato che gli altri vivono la loro stagione in Calabria sulla base di un trasferimento in prestito.

Il 2022 azzurro si chiuderà con uno stage dedicato ai calciatori di interesse nazionale, che si terrà da martedì 20 a giovedì 22 dicembre presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. I calciatori convocati dal commissario tecnico Roberto Mancini saranno divisi in due gruppi di lavoro. Da martedì a mercoledì mattina si raduneranno i calciatori di Serie B, in modo che possano tornare a disposizione dei rispettivi club sei giorni prima delle gare della 19esima giornata di campionato in programma lunedì 26 dicembre.

È il caso di Florenzi e Gozzi che dopo la Nazionale torneranno a disposizione di Viali per giocare a Cagliari nel giorno di Santo Stefano e di Fabbian e Pierozzi che faranno lo stesso con Inzaghi per essere in campo ad Ascoli. Mercoledì pomeriggio e giovedì mattina, invece, sarà la volta dei calciatori tesserati per società di Serie A e che militano all’estero.

Lo stage, organizzato grazie alla disponibilità delle due leghe e dei club, rappresenta una nuova tappa del percorso intrapreso nella passata stagione dalla Figc con l’obiettivo di agevolare la transizione dalle Nazionali Giovanili alla Nazionale maggiore e ampliare la base dei calciatori selezionabili in vista dei prossimi impegni.

Per quanto concerne i calciatori delle compagini calabresi, è Fabbian (proprietà Inter) ad essersi messo più in mostra. Classe 2003, ha già siglato cinque gol con la maglia della Reggina tra i cadetti fornendo anche un assist. Bene il suo compagno di squadra Pierozzi (’01 della Fiorentina), che da terzino destro ha trovato due volte il bersaglio grosso e servito altrettanti passaggi vincenti.

Florenzi (‘02) è tornato da poco da un infortunio ed ha battuto il portiere avversario nel match di qualche settimana fa col Palermo. Per Gozzi (’01 del Genoa), infine, 12 gettoni di presenza con la maglia del Cosenza.