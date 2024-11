Il countdown è praticamente terminato. Cosenza e Sambenedettese non hanno più tempo per pensare e prepararsi. Stasera alle 20:30 si scenderà in campo. Sul piatto mezza qualificazione alle semifinali playoff di Serie C. La squadra di Braglia è obbligata a vincere. Quella di Moriero può permettersi anche un pari per poi gestire al meglio il return match di domenica.

Qui Cosenza

Il cammino del Cosenza è stato molto lungo e i calabresi, quinti nel girone C, hanno già dovuto superare ben tre turni per arrivare fin qui: la Sicula Leonzio prima e la Casertana poi nei due turni in gara secca della prima fase, poi il Trapani nel primo atto della fase nazionale che in questo caso aveva associato due formazioni in arrivo dallo stesso girone, con doppia vittoria del Cosenza (2-1 in casa e 0-2 fuori).

Qui Sambenedettese

Più fresca la Sambenedettese. In virtù del suo terzo posto nel girone B, ha saltato i primi due turni ed ha fatto il proprio debutto agli ottavi, dove ha eliminato il Piacenza grazie alla vittoria per 3-1 in casa al ritorno, dopo aver perso 2-1 al Garilli nel match d’andata.

Probabili formazioni

Braglia verosimilmente non cambierà pelle al suo Cosenza. Rispetto alla doppia sfida con il Trapani solo uno il cambio previsto. Al centro della difesa non ci sarà Pascali ma Casigliano. Per il resto, spazio a Saracco tra i pali, Idda e Dermaku a completare il terzetto arretrato, Corsi e D’Orazio sulle fasce, Bruccini, Palmiero e Mungo in mezzo al campo. A completare l’undici, i gemelli del gol: Tutino e Okereke. Coppia da sei reti nella post-season.

Modulo speculare per la Sambenedettese di Francesco Moriero, che dovrebbe schierare De Pasquale, Conson e Miceli nella difesa a tre davanti al portiere Perina; gli esterni saranno Rapisarda a destra e Tomi a sinistra, mentre Marchi sarà il perno di centrocampo affiancato dalle mezzali Bove e Bellomo; in avanti Esposito e Miracoli.