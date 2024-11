«Clamoroso». Avrà esclamato Piero Braglia in toscanaccio dalla sua panchina subito dopo il gol di Michael Cia che ha regalato il primo round della semifinale playoff al Sudtirol

Una beffa formato gigante

Lupi colpiti e affondati nel finale nell’unica disattenzione difensiva. Sul gong di una partita praticamente dominata in cui il Cosenza paga a caro prezzo la poca lucidità sottoporta. E quando la mira è giusta è Offredi a strozzare l’urlo in gola dei lupi con un paio di interventi prodigiosi. Come quelli su Corsi e Pascali poco prima della zampata sul batti e ribatti di Cia che costringe il Cosenza alla remuntada nel match di ritorno di domenica.

Gli incastri per il passaggio del turno

Per tenere vivo il sogno serie B la formazione calabrese dovrà vincere con due gol di scarto per passare il turno senza dover ricorrere ai tempi supplementari. Extratime necessari, invece, nel caso in cui il Cosenza dovesse chiudere i 90 minuti regolamentari con un solo gol di scarto: 1-0, 2-1, 3-2 e via dicendo.