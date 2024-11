Oggi dalle ore 20 si terrà allo stadio comunale Marzano a Vibo Marina la “Solidarity cup”, un torneo di calcio di beneficienza tra forze politiche e associazionistiche del vibonese.

«Per una volta non scenderemo nell’agone politico per "battagliare" a colpi di schermaglie dialettiche e argomentative, ma in un campo di calcio per far trionfare, a suon di gol, la solidarietà» dicono gli organizzatori in una nota

A sfidarsi sul rettangolo di gioco saranno la squadra del Movimento 5 Stelle, del Partito Democratico, di Fratelli D’Italia, della Lega e dell’associazione Valentia (con Admo Calabria e Calabriasea). Presenti nelle squadre anche componenti femminili pronte a dare battaglia all’insegna della solidarietà.

L’entrata, ad ingresso libero e i fondi raccolti deriveranno dalle quote di iscrizione delle squadre e dalle vendite dallo stand gastronomico lì presente. I proventi saranno destinati all’acquisto di carrozzine da mare per i diversamente abili, da mettere a disposizione dei comuni della fascia costiera. Una buona pagina per il vibonese solidale.