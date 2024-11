Specializzato in gol pesanti. Andrea Amendola sa quando e come colpire e le sue reti non solo si contano, ma soprattutto assumono un peso specifico. Il centravanti blucerchiato ha risolto il big match in casa del V.E. Rende, consentendo così all’Amantea di rimanere in scia alla capolista Dgs Praia Tortora. Andrea Amendola è pertanto il leader della Top Ten della 6ª giornata, redatta da Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. A lui vanno quindi i 10 punti previsti per il leader della classifica di rendimento.

Alle spalle di Andrea Amendola troviamo Iaquinta del Cotronei Caccuri: già 5 reti per lui nelle prime sei giornate, ma soprattutto un rendimento sempre elevato. Stesso discorso per Simon Edonga del San Fili: tanta sostanza in campo e prestazioni puntualmente all’altezza. Con una doppietta a testa Athos Ferracci del Cassano Sybaris e Renato Prete della Soccer Montalto si confermano bomber micidiali. A proposito di gol pesanti, Angelo Petrone ha iniziato alla grande la stagione e non a caso la Dgs Praia Tortora è in vetta alla classifica anche grazie alle reti del suo capitano. Bene Del Popolo della Soccer Montalto, Bertini difensore della Dgs Praia Tortora, Fodaro del Caraffa e Crocco della Juvenilia Roseto.

Venerdì sera, nel corso della trasmissione Zona D in programma alle 22:00 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky) verrà resa nota la Top Ten generale del torneo di Promozione A dopo i primi sei turni di campionato.