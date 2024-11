Intuito, saper leggere la partita, speranza, a volte anche fortuna. C’è questo e molto altro dietro ad una sostituzione. Dalla panchina può arrivare in soccorso agli allenatori quella scelta in grado di cambiare il senso di una partita, oppure necessaria per mettere in ghiaccio il risultato e magari per arrotondare il punteggio. Nell’era delle cinque sostituzioni, fra i Dilettanti aumentano le possibilità di cambiare l’esito del match e nel girone B di Promozione dopo 25 giornate sono due gli allenatori ad aver ottenuto il maggior numero di gol attraverso calciatori subentrati a gara in corso. Si tratta di Giovanni Marcianò, tecnico del San Giorgio, e di Diego Surace, allenatore del Capo Vaticano. Per entrambi 6 gol ad opera di giocatori in campo attraverso una sostituzione.

Domenica scorsa, guarda caso, si sono affrontati sul campo dei vibonesi e proprio un’intuizione di Surace ha consentito al Capo Vaticano di vincere la partita. Si era sull’uno a uno, quando a sette minuti dal termine il tecnico di casa ha mandato in campo il giovane Russo, il quale ha poi siglato la rete del 2-1 finale. È la seconda volta che Russo va in gol entrando dalla panchina. In casa Capo Vaticano per due volte ha segnato, da subentrato, anche D’Amico. Quindi ecco le reti di Francesco Rombolà e di Jeng. Mister Surace, insomma, sa leggere le partite e sa anche stimolare a dovere il gruppo. Lo stesso vale per Giovanni Marcianò il quale alla guida del San Giorgio ha avuto in Minniti, Mangiola, Secondi, Palmisano, Luca Bellè e Vara i goleador dalla panchina. Sei marcatori diversi e sei mosse rivelatesi vincenti dal punto di vista realizzativo.

Con 5 gol dalla panchina ecco Squillace del Roccella, mentre a 4 c’è Caruso dell’Atletico Maida, a 3 Criaco dell’Ardore, Crucitti della Palmese, Saladino della vigor Lamezia e Verbaro del Comprensorio Archi. In totale nel girone B di Promozione sono 46 i gol realizzati da calciatori subentrati a gara in corso.