La struttura sarà realizzata grazie a un finanziamento del CIPE di 2 milioni di euro

Soverato avrà un nuovo palazzetto dello sport. A comunicarlo è stato il sindaco Ernesto Alecci, congiuntamente al delegato allo sport Cristian Castanò, facendo presente che la città ha ricevuto da parte del CIPE un finanziamento di circa 2 milioni di euro per la realizzazione della nuova struttura. "Tale finanziamento - sostiene il primo cittadino - è il frutto di un importante lavoro di programmazione che l’intera amministrazione comunale sta portando avanti con passione e dedizione".

Il centro polivalente sarà a disposizione dell'intero comprensorio

Il progetto prevede la realizzazione di un centro polivalente con una capienza di oltre 1.500 spettatori con palestra annessa e vari uffici. Il futuro palazzetto potrà ospitare importanti eventi in ambito sportivo e culturale rimanendo al servizio non solo della Città di Soverato ma dell’intero comprensorio. "E’ un importante traguardo che Soverato inseguiva da diversi anni - prosegue Alecci - stante le numerosissime realtà sportive presenti. Il nuovo centro polivalente potrà assicurare alle future generazioni un ambiente moderno dove poter praticare in tutta sicurezza lo sport che a mio avviso riveste, soprattutto nella nostra Regione, un importante strumento per tenere lontano i ragazzi da malsane abitudini". Il sindaco Alecci rivolge poi un ringraziamento al Governo, nella persona del Ministro dello Sport Luca Lotti nonché Segretario del Comitato Interministeriale Programmazione Economica, per l’attenzione che ha voluto riservare alla città di Soverato e per la sensibilità dimostrata circa le problematiche legate al mondo sportivo che in varie occasioni gli erano state sottoposte.

R.G.