La squadra Barbagallo completa con il 3-1 in casa del Canosa un’annata da sogno centrando (da neopromossa in A2) al primo colpo l’approdo al secondo livello nazionale del futsal italiano

Il Soverato Futsal scrive una pagina importante della propria storia conquistando la promozione in Serie A2 Élite. I biancorossi, neopromossi in Serie A2, centrano al primo colpo l’approdo al secondo livello nazionale del futsal italiano.

Oggi pomeriggio, nell’ultima giornata del girone D, per i soveratesi arriva il successo esterno per 3-1 sul campo del Canosa. Una vittoria dal peso specifico enorme, che permette ai catanzaresi di chiudere la regular season a +5 sul Bitonto Futsal Club, sconfitto 4-3 in casa dal Castellana. Con questo trionfo, il Soverato raggiunge Real Fabrica, Reggio Emilia e Italpol, vincitrici degli altri gironi di Serie A2, nell’Elite del calcio a 5 italiano.

La partita di Canosa è stata tutt’altro che una passeggiata. Dopo una prima fase di studio, al 10’ sono i biancorossi a rompere l’equilibrio. La risposta dei padroni di casa è immediata: al 12’, De Luca pareggia i conti. Il primo tempo si chiude sull’1-1.

Nella ripresa, però, sale in cattedra il Soverato: al 25’, Monterosso trova un gran gol che vale il nuovo vantaggio. Al 28’, Gallinica firma il definitivo 3-1 con una conclusione potente e precisa. I tentativi finali del Canosa non bastano a riaprire il match: la difesa ospite regge e suono della sirena sancisce la festa del Soverato Futsal. Un traguardo straordinario per la squadra allenata da mister Barbagallo, che completa un’annata da sogno con la promozione diretta in Serie A2 Élite.