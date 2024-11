La formazione biancostellata vince la semifinale in casa del Brancaleone e ottiene il pass per la finalissima regionale contro i lametini. In basso fanno festa Bocale e Gioiosa Jonica che spediscono in Promozione Sersale e Gallico Catona

Ha preso il via oggi la post season del campionato di Eccellenza. Tre le partite che si sono disputante: una per quanto riguarda i play off, due per i play out. Il primo degli spareggi che potrebbero aprire la porta della Serie D sorride allo Scalea. I cosentini, infatti, battono in semifinale play off il Brancaleone e si qualificano alla finale regionale contro la Promosport. Una vittoria per 2-0 in trasferta firmata dalle reti di Manuel Perri e di Solomon.

In basso, fanno festa Bocale e Gioiosa Jonica. Le due formazioni ottengono la permanenza nel massimo campionato di calcio regionale avendo la meglio rispettivamente su Sersale e Gallico Catona che retrocedono dunque in Promozione. Al "Ferrarizzi" i novanta minuti si chiudono sullo 0-0: il finale è thriller, con il Bocale a segno a un minuto dal termine dei tempi supplementari. Il colpo di testa di Cormaci permette ai reggini di mantenere la categoria e spedire il Sersale in Promozione.

Al "Ninetto Muscolo" di Roccella il Gioiosa Jonica si salva, ma nel derby reggino contro il Gallico Catona servono anche i supplementari. I 90 minuti si chiudono infatti sull'1-1, risultato che permane fino al 120esimo. Con il pareggio il Gioiosa mantiene l'Eccellenza per via del miglior posizionamento in classifica al termine della regular season.

I risultati

Play off (semifinale)

Brancaleone-Scalea 0-2

Play out

Sersale-Bocale 0-1 d.t.s.

Gioiosa Jonica-Gallico Catona 1-1 d.t.s