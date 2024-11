Si è chiusa ieri alle 20 la finestra invernale del calciomercato. Una campagna di trasferimento che ha visto impegnate anche le società professionistiche calabresi, in modo particolare il Cosenza che ha piazzato anche il colpo Zarate. Durante gli ultimi due giorni di calciomercato, il nostro network ha seguito con costanti aggiornamenti le trattative e le operazioni di trasferimento dei calciatori, dando spazio a notizie in tempo reale, curiosità e tanti contributi fotografici e video.

Allo Sheraton Milano San Siro, sede del calciomercato, c’era anche l’ex difensore del Crotone, Nicolas Spolli che da alcuni anni, dopo aver lasciato il calcio giocato, lavora come operatore di mercato. L’ex centrale di Catania, Roma e Genoa, ha parlato soprattutto delle squadre calabresi, che segue sempre, e del suo legame con la città di Cosenza. Spolli ritiene che le formazioni della nostra regione abbiano le carte in regola per fare bene. Ecco l’intervista integrale realizzata.

All'interno dello Sheraton si è visto anche Emilio Belmonte, attaccante uruguaiano, con un passato nella Reggina, di cui è stato anche allenatore delle squadre giovanili e non solo. Il nostro collega Matteo Occhiuto lo ha intervistato nella fase conclusiva del calciomercato e ovviamente l’argomento principale è stato quello della formazione amaranto. Ecco l’intervista integrale.

L’ex direttore del Guerin Sportivo Matteo Marani di recente ha ufficializzato la sua candidatura per la presidenza della Lega di serie C. Così uno dei commentatori di Sky Sport si dice pronto per una nuova avventura in un mondo, quello del calcio, che fino a ieri ha raccontato solo da cronista. Oggi invece potrebbe essere uno dei protagonisti del rilancio del calcio italiano, in particolare quello della serie C. Marani, comunque, ha apprezzato anche lo straordinario cammino di Catanzaro e Crotone. Ecco l’intervista integrale realizzata dal nostro collega Antonio Alizzi

Umberto Ferrigno, collaboratore dell’area gestione sportiva, ha inteso promuovere attraverso la nostra testata un progetto molto ambizioso che vuole unire l’istruzione e l’attività sportiva. Di questo ne ha parlato anche con la società del Crotone che, a quanto pare, avrebbe dimostrato interesse per il programma che mira a far crescere nel migliore dei modi i giovani calciatori. Ecco l’intervista realizzata allo Sheraton.

È possibile vedere tutte le interviste realizzate a Milano su Cosenza Channel.