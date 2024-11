Archiviata anche Spezia-Catanzaro. I giallorossi tornano dalla trasferta ligure, fondamentalmente, con un buon punto. L’1 a 1 maturato allo stadio Picco – il secondo di fila dopo quello con il Palermo in casa – dà comunque morale agli uomini di Vivarini che anche a seguito degli altri match del 23esimo turno di Serie B resteranno settimi in classifica con 35 punti. L’allenatore delle Aquile del Sud, nella conferenza stampa post partita ha commentato la performance dei suoi: «Una buona prestazione, sono contento. Quando c’è applicazione e crei occasioni puoi essere soddisfatto, abbiamo ritrovato la voglia di lottare e questo ci fa ben sperare per il futuro. Poi bisogna avere anche un po’ di fortuna».

«Come detto, lo Spezia ha delle individualità importanti e in questo momento della stagione hanno ritrovato anche compattezza. Anche loro hanno disputato un buon match. Hanno creato anche loro occasioni e hanno difeso bene. Dobbiamo ritenerci soddisfatti perché non era facile – ha continuato Vivarini -. Secondo me è mancata, ancora, un po’ di convinzione e di consapevolezza rispetto a quello che sappiamo fare. Se avessimo spinto un po’ di più potevamo anche portare a casa la vittoria. Veniamo da un periodo di trasferte sofferte, forse questo ha condizionato perché la squadra non è stata fluida nel gioco come dovrebbe essere».

Antonini dal primo minuto e Petriccione per quasi tutto il secondo tempo: «Non parlo mai dei singoli, però dobbiamo dare fiducia ai nuovi innesti e ai giovani, ci devono trasmettere il loro entusiasmo».

Il gol dello Spezia è viziato da un abbraccio di Mateju su Veroli, che il direttore di gara ha considerato regolare: «Devo andare a rivedere, non mi è sembrato di poco conto».

Poi conclude, come di consueto, sui tanti tifosi giallorossi presenti al Picco: «Quando si parla del pubblico del Catanzaro mi viene sempre il sorriso, ha portato entusiasmo in tutto la Serie B. Hanno la capacità di darci quegli stimoli che sono fondamentali per fare bene ovunque andiamo».

La conferenza stampa completa