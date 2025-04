Il match di lunedì prossimo, tra Spezia e Cosenza, sarà anche la partita che vedrà contro, l’uno contro l’altro, i fratelli Hristov. Petko che gioca con i liguri e Andrea che invece milita nella squadra rossoblù.

Petko e Andrea Hristov, nati il 1° marzo 1999 a Sofia, Bulgaria, sono inseparabili nella vita ma avversari sul campo. Cresciuti insieme nelle giovanili di Levski e Slavia Sofia, hanno condiviso il sogno di diventare calciatori professionisti, indossando anche la maglia della nazionale bulgara (Petko con 19 presenze, Andrea con 14 e un gol).

Entrambi difensori centrali, noti per il loro fisico imponente (entrambi superano il metro e novanta)i due si troveranno per la seconda volta da avversari in carriera, dopo il precedente scontro dell’andata, terminato con un pareggio per 0-0, nel quale però nessuno dei due numeri 55, condividono anche quello, scese in campo. Per lunedì Petko è praticamente certo di essere della gara. In dubbio invece la presenza di Andrea che potrebbe ancora essere in panca.